Алькарас ответил на вопрос об обмене сигналами с Синнером разгромами Пола и Рублёва

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал разгромную победу в 1/4 финала «Ролан Гаррос» над 12-м в рейтинге ATP Томми Полом из США (6:0, 6:1, 6:4) ответом на вопрос о первом в мировой классификации итальянцу Яннике Синнере.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|4
|
|6
|6
— Как ты думаешь, вы с Янником посылаете друг другу сигналы, громя соперников разные вечера? Что-то вроде того — «что ты умеешь делать, я могу сделать лучше»? Он победил так Рублёва, и потом ты должен был сделать что-то ужасное с Томми Полом, чтобы показать, что всё ещё можешь победить и его тоже?
— Не знаю (смеётся). Конечно, я люблю смотреть матчи в выходные дни. И да, скажем так, он в какой-то мере вдохновляет меня выкладываться на все 100% в каждом матче. И я вижу, как важно для него просто играть на таком высоком уровне на протяжении всего матча, просто иметь больше времени на восстановление после матча. Я тоже стараюсь это делать. Стараюсь быть по-настоящему сосредоточенным на протяжении всего матча. И понимаю, как важно иметь больше времени, чтобы восстановиться к следующим матчам. Для меня теннис — это здорово. Я люблю турниры «Большого шлема», потому что в выходные дни у меня есть возможность посмотреть отличные матчи и вдохновиться, наблюдая за ними, — приводит слова Алькараса пресс-служба «Ролан Гаррос».
2 июня в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» первая ракетка мира Янник Синнер из Италии разгромил 15-го в рейтинге ATP российского теннисиста Андрея Рублёва (6:1, 6:3, 6:4). Между собой Алькарас и Синнер, посеянные под вторым и первым номером соответственно, могут встретиться только в финале турнира.
Видео: Допинг-скандалы в теннисе
- 4 июня 2025
-
06:58
-
05:45
-
04:53
-
02:10
-
01:29
-
01:22
-
00:56
-
00:49
-
00:39
-
00:25
- 3 июня 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:44
-
23:30
-
23:23
-
23:19
-
23:08
-
22:53
-
22:45
-
22:30
-
22:26
-
22:04
-
22:00
-
21:47
-
21:43
-
21:30
-
21:20
-
21:08
-
20:59
-
20:52
-
20:38
-
20:34
-
20:23
-
19:59
-
19:50