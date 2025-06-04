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Алькарас ответил на вопрос об обмене сигналами с Синнером разгромами Пола и Рублёва

Алькарас ответил на вопрос об обмене сигналами с Синнером разгромами Пола и Рублёва
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал разгромную победу в 1/4 финала «Ролан Гаррос» над 12-м в рейтинге ATP Томми Полом из США (6:0, 6:1, 6:4) ответом на вопрос о первом в мировой классификации итальянцу Яннике Синнере.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 21:30 МСК
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		1 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Как ты думаешь, вы с Янником посылаете друг другу сигналы, громя соперников разные вечера? Что-то вроде того — «что ты умеешь делать, я могу сделать лучше»? Он победил так Рублёва, и потом ты должен был сделать что-то ужасное с Томми Полом, чтобы показать, что всё ещё можешь победить и его тоже?
— Не знаю (смеётся). Конечно, я люблю смотреть матчи в выходные дни. И да, скажем так, он в какой-то мере вдохновляет меня выкладываться на все 100% в каждом матче. И я вижу, как важно для него просто играть на таком высоком уровне на протяжении всего матча, просто иметь больше времени на восстановление после матча. Я тоже стараюсь это делать. Стараюсь быть по-настоящему сосредоточенным на протяжении всего матча. И понимаю, как важно иметь больше времени, чтобы восстановиться к следующим матчам. Для меня теннис — это здорово. Я люблю турниры «Большого шлема», потому что в выходные дни у меня есть возможность посмотреть отличные матчи и вдохновиться, наблюдая за ними, — приводит слова Алькараса пресс-служба «Ролан Гаррос».

2 июня в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» первая ракетка мира Янник Синнер из Италии разгромил 15-го в рейтинге ATP российского теннисиста Андрея Рублёва (6:1, 6:3, 6:4). Между собой Алькарас и Синнер, посеянные под вторым и первым номером соответственно, могут встретиться только в финале турнира.

Календарь "Ролан Гаррос - 2025" (м)
Турнирная сетка "Ролан Гаррос - 2025" (м)

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