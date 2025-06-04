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Кори Гауфф высказалась о совместном телеэфире с Винус Уильямс и Слоан Стивенс

Кори Гауфф высказалась о совместном телеэфире с Винус Уильямс и Слоан Стивенс
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21-летняя вторая ракетка мира американка Кори Гауфф поделилась впечатлениями от совместного телеэфира с соотечественницами — экс первым номером рейтинга WTA 44-летней Винус Уильямс и бывшей ранее третьей в мировой классификации 32-летней Слоан Стивенс.

«Это кажется нереальным. Винус — та, на кого я равнялась долгое время, и Слоан тоже. Я помню, как познакомилась со Слоан, когда мне было лет восемь. В 10 или 11 лет у меня была вечеринка по случаю дня рождения. Она удивила меня и пришла. Я чувствовала себя самым крутым ребёнком на свете, когда она приходила. Просто быть рядом с ними двумя — это очень круто. Я не ожидала такого момента. Для меня большая честь, что они обе с энтузиазмом отнеслись ко мне. Честно, я, наверное, была ещё больше взволнована», — приводит слова Гауфф пресс-служба «Ролан Гаррос».

На проходящем в эти дни во Франции грунтовом турнире «Большого Шлема» «Ролан Гаррос» посеянная под вторым номером Кори Гауфф вышла в четвертьфинал, где 4 июня сыграет с восьмой ракеткой мира Мэдисон Киз из США.

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Видео: Реакция Кори Гауфф на то, что она станет знаменосцем сборной США

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