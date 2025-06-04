Алькарас разгромил Пола на «РГ», «Реал» близок к дорогостоящему переходу. Главное к утру

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», отдав пять геймов за три сета 12-му в рейтинге Томми Полу из США, СМИ сообщили о трансфере в «Реал» защитника «Бенфики» Альваро Каррераса за € 45 млн, ЦСКА разгромил петербургский «Зенит» в четвёртом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».