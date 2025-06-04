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4 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, баскетбол, теннис, Ролан Гаррос — 2025, Единая лига ВТБ

Алькарас разгромил Пола на «РГ», «Реал» близок к дорогостоящему переходу. Главное к утру
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», отдав пять геймов за три сета 12-му в рейтинге Томми Полу из США, СМИ сообщили о трансфере в «Реал» защитника «Бенфики» Альваро Каррераса за € 45 млн, ЦСКА разгромил петербургский «Зенит» в четвёртом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Алькарас не испытал проблем с Полом и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025.
  2. «Реал» завершил переход Каррераса за € 45 млн, об этом объявят в ближайшие часы — источник.
  3. ЦСКА разгромил «Зенит» и сравнял счёт в финальной серии Единой лиги.
  4. Погба может стать одноклубником Головина в «Монако» — Footmercato.
  5. «Ливерпуль» провёл переговоры по Леау, «Милан» оценивает игрока в € 130 млн — TMW.
  6. Джоб Беллингем перейдёт в дортмундскую «Боруссию» за € 30 млн — The Times.
  7. Адиев подпишет контракт с «Крыльями Советов» по схеме «1+1» — источник.
  8. «Аль-Хиляль» предложил Осимхену € 40 млн, «Галатасарай» готов платить € 15 млн — Бергер.
  9. ЧМ-2025 в Тронхейме принёс Норвегии убытки в € 3 млн при прогнозе прибыли в € 1,7 млн — VG.
  10. Анна Котикова вернулась в российскую Суперлигу из итальянского «Скандиччи».
  11. «Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: результаты матчей 3 июня.
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