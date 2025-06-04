Лоренцо Музетти повторил национальное достижение Янника Синнера и Маттео Берреттини
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Седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти стал третьим в истории Открытой эры итальянским игроком, выходившим в полуфинал в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» с разными покрытиями, сообщает Opta. Ранее это удавалось только Яннику Синнеру и Маттео Берреттини.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
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|7
|6
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|6
|5
|2
16
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
3 июня Музетти пробился в полуфинал грунтового «Ролан Гаррос — 2025», на котором был посеян под восьмым номером, обыграв в 1/4 финала 16-го в рейтинге ATP американца Фрэнсиса Тиафо — 6:2, 4:6, 7:5, 6:2. Ранее Лоренцо вышел в полуфинал травяного Уимблдона-2024.
В 1/2 финала «Ролан Гаррос — 2025» Музетти сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
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