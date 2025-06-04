Лоренцо Музетти повторил национальное достижение Янника Синнера и Маттео Берреттини

Седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти стал третьим в истории Открытой эры итальянским игроком, выходившим в полуфинал в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» с разными покрытиями, сообщает Opta. Ранее это удавалось только Яннику Синнеру и Маттео Берреттини.

3 июня Музетти пробился в полуфинал грунтового «Ролан Гаррос — 2025», на котором был посеян под восьмым номером, обыграв в 1/4 финала 16-го в рейтинге ATP американца Фрэнсиса Тиафо — 6:2, 4:6, 7:5, 6:2. Ранее Лоренцо вышел в полуфинал травяного Уимблдона-2024.

В 1/2 финала «Ролан Гаррос — 2025» Музетти сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

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