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Лоренцо Музетти повторил национальное достижение Янника Синнера и Маттео Берреттини

Лоренцо Музетти повторил национальное достижение Янника Синнера и Маттео Берреттини
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Седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти стал третьим в истории Открытой эры итальянским игроком, выходившим в полуфинал в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» с разными покрытиями, сообщает Opta. Ранее это удавалось только Яннику Синнеру и Маттео Берреттини.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 7 6
2 		6 5 2
             
Фрэнсис Тиафо
16
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

3 июня Музетти пробился в полуфинал грунтового «Ролан Гаррос — 2025», на котором был посеян под восьмым номером, обыграв в 1/4 финала 16-го в рейтинге ATP американца Фрэнсиса Тиафо — 6:2, 4:6, 7:5, 6:2. Ранее Лоренцо вышел в полуфинал травяного Уимблдона-2024.

В 1/2 финала «Ролан Гаррос — 2025» Музетти сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Календарь "Ролан Гаррос - 2025" (м)
Турнирная сетка "Ролан Гаррос - 2025" (м)
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