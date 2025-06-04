«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: расписание матчей 4 июня

Сегодня, 4 июня, на грунтовых кортах Парижа (Франция) состоятся матчи 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. 1/4 финала, 4 июня (время московское):

12:00. Мэдисон Киз (США) — Кори Гауфф (США);

13:30. Мирра Андреева (Россия) — Лоис Буассон (Франция).

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Жасмин Паолини из Италии.