Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: расписание матчей 4 июня

«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: расписание матчей 4 июня
Комментарии

Сегодня, 4 июня, на грунтовых кортах Парижа (Франция) состоятся матчи 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. 1/4 финала, 4 июня (время московское):

  • 12:00. Мэдисон Киз (США) — Кори Гауфф (США);
  • 13:30. Мирра Андреева (Россия) — Лоис Буассон (Франция).

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Жасмин Паолини из Италии.

Материалы по теме
Киз и Гауфф бьются за 1/2 финала «РГ»! Мирра ждёт матча, а ещё сыграет Джокович. LIVE!
Live
Киз и Гауфф бьются за 1/2 финала «РГ»! Мирра ждёт матча, а ещё сыграет Джокович. LIVE!
Сетка «Ролан Гаррос» — 2025
Календарь «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android