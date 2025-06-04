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«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: расписание матчей 4 июня

«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: расписание матчей 4 июня
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Сегодня, 4 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжатся матчи 1/4 финала мужской сетки «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Мужчины. 1/4 финала, 4 июня (время московское):

15:00. Янник Синнер (Италия) — Александр Бублик (Казахстан);

21:15. Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас. Последним из россиян в мужской сетке закончил выступления Андрей Рублёв, который накануне уступил лидеру рейтинга Яннику Синнеру.

Сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (М)
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