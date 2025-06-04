Джим Курье высказался об отсутствии дисквалификации Музетти за удар мячом по арбитру

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джим Курье отреагировал на инцидент в матче между итальянцем Лоренцо Музетти и американцем Фрэнсисом Тиафо. Музетти попал мячом по девушке-арбитру после того, как с досады ударил по нему ногой. Игрок избежал дисквалификации, ему лишь выписали предупреждение.
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«Я думаю, что сила удара имеет значение. Это ключевой элемент. Если вы не хотели этого делать, это не имеет значения. Важно то, что вы причинили вред человеку. Если кто-то получит травму, тогда вас дисквалифицируют по умолчанию, и, к счастью, он рассчитал удар. Это был один из слабейших ударов, которые я когда-либо видел. Она немного вздрогнула, но, к счастью, потом всё было в порядке», — приводит слова Курье TNT Sports.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2 в пользу Музетти. Итальянец вышел в дебютный полуфинал «Ролан Гаррос».
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