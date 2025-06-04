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Джим Курье высказался об отсутствии дисквалификации Музетти за удар мячом по арбитру

Джим Курье высказался об отсутствии дисквалификации Музетти за удар мячом по арбитру
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джим Курье отреагировал на инцидент в матче между итальянцем Лоренцо Музетти и американцем Фрэнсисом Тиафо. Музетти попал мячом по девушке-арбитру после того, как с досады ударил по нему ногой. Игрок избежал дисквалификации, ему лишь выписали предупреждение.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 16:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 7 6
2 		6 5 2
             
Фрэнсис Тиафо
16
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«Я думаю, что сила удара имеет значение. Это ключевой элемент. Если вы не хотели этого делать, это не имеет значения. Важно то, что вы причинили вред человеку. Если кто-то получит травму, тогда вас дисквалифицируют по умолчанию, и, к счастью, он рассчитал удар. Это был один из слабейших ударов, которые я когда-либо видел. Она немного вздрогнула, но, к счастью, потом всё было в порядке», — приводит слова Курье TNT Sports.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2 в пользу Музетти. Итальянец вышел в дебютный полуфинал «Ролан Гаррос».

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