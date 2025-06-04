Мирра Андреева — Лоис Буассон: где смотреть, во сколько матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 4 июня, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках 1/4 финала состоится матч шестой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой и представительницы Франции Лоис Буассон, занимающей 361-ю строчку мирового рейтинга WTA. Начало поединка запланировано на 13:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

18-летняя Андреева и 22-летняя Буассон ранее не играли на уровне WTA-тура, четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 станет их первой очной встречей.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.