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Мирра Андреева — Лоис Буассон: онлайн-трансляция матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025

Мирра Андреева — Лоис Буассон: онлайн-трансляция матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 4 июня, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках 1/4 финала состоится матч шестой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой и представительницы Франции Лоис Буассон, занимающей 361-ю строчку мирового рейтинга WTA. Начало поединка запланировано на 13:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 13:30 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

18-летняя Андреева и 22-летняя Буассон ранее не играли на уровне WTA-тура, четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 станет их первой очной встречей.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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