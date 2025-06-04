Мирра Андреева — Лоис Буассон: онлайн-трансляция матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025
Поделиться
Сегодня, 4 июня, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках 1/4 финала состоится матч шестой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой и представительницы Франции Лоис Буассон, занимающей 361-ю строчку мирового рейтинга WTA. Начало поединка запланировано на 13:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 13:30 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
361
Лоис Буассон
Л. Буассон
18-летняя Андреева и 22-летняя Буассон ранее не играли на уровне WTA-тура, четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 станет их первой очной встречей.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июня 2025
-
10:00
-
09:40
-
09:40
-
09:27
-
09:23
-
09:21
-
08:30
-
06:58
-
05:45
-
04:53
-
02:10
-
01:29
-
01:22
-
00:56
-
00:49
-
00:39
-
00:25
- 3 июня 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:44
-
23:30
-
23:23
-
23:19
-
23:08
-
22:53
-
22:45
-
22:30
-
22:26
-
22:04
-
22:00
-
21:47
-
21:43
-
21:30
-
21:20
-
21:08