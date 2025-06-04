Янник Синнер — Александр Бублик: где смотреть, во сколько матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 4 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и представителя Казахстана, занимающего 62-ю строчку мирового рейтинга АТР, Александра Бублика. Начало поединка запланировано на 15:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева.