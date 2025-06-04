Лучший игрок НБА 2011 года присутствовал на матче Алькараса в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Самый ценный игрок (MVP) НБА 2011 года Деррик Роуз присутствовал на трибунах на матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Томми Полом. 3 июня в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Алькарас в трёх сетах разгромил Пола со счётом 6:0, 6:1, 6:4. В полуфинале французского мэйджора Карлос встретится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|4
|
|6
|6
36-летний Роуз попал в кадр трансляции в концовке первого сета. Экс-баскетболист «Чикаго Буллз» и трижды участник Матча всех звёзд НБА находился на трибуне в образе с очками с прозрачной жёлтой оправой и золотой цепочкой.
Фото: Кадр трансляции
22-летний Алькарас — действующий чемпион «Ролан Гаррос». Призовой фонд текущего мужского турнира составил € 56 352 000.
- 4 июня 2025
-
11:11
-
10:55
-
10:48
-
10:41
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:40
-
09:27
-
09:23
-
09:21
-
08:30
-
06:58
-
05:45
-
04:53
-
02:10
-
01:29
-
01:22
-
00:56
-
00:49
-
00:39
-
00:25
- 3 июня 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:44
-
23:30
-
23:23
-
23:19
-
23:08
-
22:53
-
22:45
-
22:30
-
22:26
-
22:04
-
22:00