Лучший игрок НБА 2011 года присутствовал на матче Алькараса в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Самый ценный игрок (MVP) НБА 2011 года Деррик Роуз присутствовал на трибунах на матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Томми Полом. 3 июня в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Алькарас в трёх сетах разгромил Пола со счётом 6:0, 6:1, 6:4. В полуфинале французского мэйджора Карлос встретится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти.

36-летний Роуз попал в кадр трансляции в концовке первого сета. Экс-баскетболист «Чикаго Буллз» и трижды участник Матча всех звёзд НБА находился на трибуне в образе с очками с прозрачной жёлтой оправой и золотой цепочкой.

Фото: Кадр трансляции

22-летний Алькарас — действующий чемпион «Ролан Гаррос». Призовой фонд текущего мужского турнира составил € 56 352 000.