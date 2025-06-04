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Лучший игрок НБА 2011 года присутствовал на матче Алькараса в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Лучший игрок НБА 2011 года присутствовал на матче Алькараса в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Самый ценный игрок (MVP) НБА 2011 года Деррик Роуз присутствовал на трибунах на матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Томми Полом. 3 июня в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Алькарас в трёх сетах разгромил Пола со счётом 6:0, 6:1, 6:4. В полуфинале французского мэйджора Карлос встретится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 21:30 МСК
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		1 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

36-летний Роуз попал в кадр трансляции в концовке первого сета. Экс-баскетболист «Чикаго Буллз» и трижды участник Матча всех звёзд НБА находился на трибуне в образе с очками с прозрачной жёлтой оправой и золотой цепочкой.

Фото: Кадр трансляции

22-летний Алькарас — действующий чемпион «Ролан Гаррос». Призовой фонд текущего мужского турнира составил € 56 352 000.

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