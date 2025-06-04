Елена Рыбакина показала, как проводит время в Париже после вылета с «Ролан Гаррос»

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина показала, как проводит время в Париже после завершения выступления на «Ролан Гаррос» — 2025. 11-я ракетка мира опубликовала фото с огромным круассаном.

Фото: страница Рыбакиной в социальных сетях

«Лучшее лакомство после турнира», — написала Рыбакина на своей странице в социальных сетях.

1 мая Рыбакина проиграла пятому номеру рейтинга WTA польке Иге Швёнтек (6:1, 3:6, 5:7) в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.