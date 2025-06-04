Янник Синнер — Александр Бублик: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 4 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и представителя Казахстана, занимающего 62-ю строчку мирового рейтинга АТР, Александра Бублика. Начало поединка запланировано на 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Синнера. Он выиграл на харде в Дубае-2021 и в Майами-2021, а также на траве в Хертогенбосхе-2023, после чего отказался от продолжения борьбы в Галле-2023 (трава), уступая со счётом 5:7, 0:2.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева.
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