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Чжэн Циньвэнь объяснила поражение от Арины Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Чжэн Циньвэнь объяснила поражение от Арины Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь прокомментировала поражение от лидера мирового рейтинга Арины Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 6:7, 3:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 12:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Я просто зажалась, потому что это четвертьфинал «Ролан Гаррос». У меня огромная мотивация на этом турнире. Это помешало мне показать максимум. Я играла даже не на 60-70% возможностей. Я тренируюсь со спарринг-партнёрами – это мужчины. Они бьют сильнее Соболенко. Поэтому это не было проблемой для меня. Просто хотелось бы самой сыграть лучше. Даже когда не показываешь максимум, нужно находить способ победить, но я не смогла этого сделать. Получила полезный опыт и надеюсь, что в следующий раз сыграю лучше», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

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