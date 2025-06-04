Карлос Алькарас оценил игру Музетти в преддверии полуфинала «Ролан Гаррос»

Второй номер рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас оценил игру седьмой ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти. Теннисисты встретятся в очном поединке в рамках полуфинала «Ролан Гаррос».

«Он седьмой или шестой номер в мире, вышел в полуфиналы всех крупных турниров на грунте за сезон. Это показывает его уровень. Он уверен в себе. Я видел его игры, и он выступает на очень высоком уровне, у него нет слабых мест. Я должен показать тот же уровень, если хочу выиграть. Это будет отличная битва», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд мужских соревнований составил € 56 352 000. Действующим чемпионом турнира является Карлос Алькарас.