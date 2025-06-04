Алькарас высказался о встрече Джоковича со Зверевым в рамках 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Второй номер рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от четвертьфинальных поединков «Ролан Гаррос» — 2025.

«Текущая часть этапа «Ролан Гаррос» очень непростая. Эти четвертьфиналы… Зверев против Джоковича… может быть, это игра, которую болельщики считают главной на турнире. Я смотрел матчи Синнера, Зверева, Джоковича. Видел отличный теннис Бублика. Нас ждёт отличный теннисный день, достойный того, чтобы наслаждаться им», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд мужских соревнований составил € 56 352 000. Действующим чемпионом турнира является Карлос Алькарас.