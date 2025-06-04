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Гауфф одолела Киз и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025, где может сыграть с Андреевой

Завершился четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между восьмой ракеткой мира Мэдисон Киз из США и ее соотечественницей Кори Гауфф, занимающей вторую строчку рейтинга WTA. Игра закончилась победой Гауфф в трёх сетах — 6:7 (6:8), 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Гауфф выполнила один эйс, допустила 10 двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 16 заработанных. Киз ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции 21-летняя Гауфф поборется с победительницей пары Мирра Андреева (Россия) — Лоис Буассон (Франция).

Гауфф — победительница Открытого чемпионата США 2023 года. В 2022 году американка в финале «Ролан Гаррос» уступила Иге Швёнтек из Польши.