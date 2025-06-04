Александр Зверев — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 4 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч третьей ракетки мира немца Александра Зверева и 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Начало поединка запланировано на 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Счёт личных встреч — 8-5 в пользу Джоковича (1-1 на грунте). Впервые они провели официальный матч в финале «Мастерса» в Риме 2017 года, и там победил Зверев — 6:4, 6:3. Ещё одна встреча на грунте была в четвертьфинале «РГ»-2019, где Новак оказался сильнее в трёх сетах (7:5, 6:2, 6:2). Последний на данный момент поединок был в полуфинале Australian Open — 2025, где серб проиграл первую партию на тай-брейке и сразу после этого отказался от продолжения борьбы из-за травмы бедра, полученной за два дня до того в четвертьфинальной встрече с Карлосом Алькарасом.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева.
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