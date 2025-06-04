Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Александр Зверев — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч третьей ракетки мира немца Александра Зверева и 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Начало поединка запланировано на 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Счёт личных встреч — 8-5 в пользу Джоковича (1-1 на грунте). Впервые они провели официальный матч в финале «Мастерса» в Риме 2017 года, и там победил Зверев — 6:4, 6:3. Ещё одна встреча на грунте была в четвертьфинале «РГ»-2019, где Новак оказался сильнее в трёх сетах (7:5, 6:2, 6:2). Последний на данный момент поединок был в полуфинале Australian Open — 2025, где серб проиграл первую партию на тай-брейке и сразу после этого отказался от продолжения борьбы из-за травмы бедра, полученной за два дня до того в четвертьфинальной встрече с Карлосом Алькарасом.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева.

Материалы по теме
Киз взяла сет у Гауфф в 1/4 финала «РГ»! Мирра ждёт матча, а ещё сыграет Джокович. LIVE!
Live
Киз взяла сет у Гауфф в 1/4 финала «РГ»! Мирра ждёт матча, а ещё сыграет Джокович. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android