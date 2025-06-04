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«Он Человек-паук». Виландер восхитился игрой Синнера на «Ролан Гаррос»

«Он Человек-паук». Виландер восхитился игрой Синнера на «Ролан Гаррос»
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер восхитился игрой лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Могу ли я сказать, что я потерял дар речи? Потому что это невероятно. Он не ждёт, пока мяч куда-то полетит. Я никогда не видел, чтобы кто-то был таким агрессивным на задней линии. Также мне нравится, что он выходит к сетке. Алькарас агрессивен, но по-другому. Даже не знаю, как бы я сыграл против Янника Синнера. Думаю, что бы сделал Роджер Федерер? Что бы сделал Рафа? Не знаю. Я бы попытался измотать его. Но он невероятно хорош в движении. Для меня он Человек-паук. Невероятно, насколько он спортивный», — приводит слова Виландера Eurosport.

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