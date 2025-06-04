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Янчук: думаю, что Бублик навяжет борьбу Синнеру в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Янчук: думаю, что Бублик навяжет борьбу Синнеру в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук поделился ожиданиями от встречи первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и представителя Казахстана Александра Бублика в рамках 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 16:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Бублик прекрасно играет, он выбил двух игроков из первой десятки на этом турнире. Я думаю, что он навяжет борьбу Синнеру, однако вряд ли сможет победить. Синнер находится в очень хорошей форме, он играет мощно и разнообразно, уверенно разбирается со всеми соперниками», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Спортсмены проводили очные встречи четыре раза. Бублик одержал единственную победу в 2023 году на турнире в Галле. 4 июня теннисисты вновь сойдутся на корте в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025.

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