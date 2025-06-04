Янчук: думаю, что Бублик навяжет борьбу Синнеру в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук поделился ожиданиями от встречи первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и представителя Казахстана Александра Бублика в рамках 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025.

«Бублик прекрасно играет, он выбил двух игроков из первой десятки на этом турнире. Я думаю, что он навяжет борьбу Синнеру, однако вряд ли сможет победить. Синнер находится в очень хорошей форме, он играет мощно и разнообразно, уверенно разбирается со всеми соперниками», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Спортсмены проводили очные встречи четыре раза. Бублик одержал единственную победу в 2023 году на турнире в Галле. 4 июня теннисисты вновь сойдутся на корте в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025.