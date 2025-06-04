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Кори Гауфф прервала серию Мэдисон Киз из 11 побед подряд в матчах ТБШ

Кори Гауфф прервала серию Мэдисон Киз из 11 побед подряд в матчах ТБШ
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21-летняя вторая ракетка мира американка Кори Гауфф прервала серию соотечественницы Мэдисон Киз из 11 побед подряд в матчах на турнирах «Большого шлема».

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 12:10 МСК
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 1
6 6 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Сегодня, 4 июня, в рамках 1/4 финала Открытого чемпионата Франции Гауфф одержала волевую победу над Киз. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1. Ранее Киз одержала 11 побед подряд в матчах ТБШ. Кроме того, Мэдисон является действующей чемпионкой Australian Open.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции 21-летняя Гауфф поборется с победительницей пары Мирра Андреева (Россия) — Лоис Буассон (Франция).

Гауфф — победительница Открытого чемпионата США 2023 года. В 2022 году американка в финале «Ролан Гаррос» уступила Иге Швёнтек из Польши.

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