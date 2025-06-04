Кори Гауфф прервала серию Мэдисон Киз из 11 побед подряд в матчах ТБШ
Поделиться
21-летняя вторая ракетка мира американка Кори Гауфф прервала серию соотечественницы Мэдисон Киз из 11 побед подряд в матчах на турнирах «Большого шлема».
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 12:10 МСК
8
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|1
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Сегодня, 4 июня, в рамках 1/4 финала Открытого чемпионата Франции Гауфф одержала волевую победу над Киз. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1. Ранее Киз одержала 11 побед подряд в матчах ТБШ. Кроме того, Мэдисон является действующей чемпионкой Australian Open.
За выход в финал Открытого чемпионата Франции 21-летняя Гауфф поборется с победительницей пары Мирра Андреева (Россия) — Лоис Буассон (Франция).
Гауфф — победительница Открытого чемпионата США 2023 года. В 2022 году американка в финале «Ролан Гаррос» уступила Иге Швёнтек из Польши.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июня 2025
-
14:40
-
14:32
-
14:22
-
13:57
-
13:42
-
12:48
-
12:31
-
11:57
-
11:43
-
11:11
-
10:55
-
10:48
-
10:41
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:40
-
09:27
-
09:23
-
09:21
-
08:30
-
06:58
-
05:45
-
04:53
-
02:10
-
01:29
-
01:22
-
00:56
-
00:49
-
00:39
-
00:25
- 3 июня 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:44
-
23:30