Кори Гауфф прервала серию Мэдисон Киз из 11 побед подряд в матчах ТБШ

21-летняя вторая ракетка мира американка Кори Гауфф прервала серию соотечественницы Мэдисон Киз из 11 побед подряд в матчах на турнирах «Большого шлема».

Сегодня, 4 июня, в рамках 1/4 финала Открытого чемпионата Франции Гауфф одержала волевую победу над Киз. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1. Ранее Киз одержала 11 побед подряд в матчах ТБШ. Кроме того, Мэдисон является действующей чемпионкой Australian Open.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции 21-летняя Гауфф поборется с победительницей пары Мирра Андреева (Россия) — Лоис Буассон (Франция).

Гауфф — победительница Открытого чемпионата США 2023 года. В 2022 году американка в финале «Ролан Гаррос» уступила Иге Швёнтек из Польши.