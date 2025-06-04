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Циципас: помните летние вечера в детстве? Никакой спешки, никакого давления

Циципас: помните летние вечера в детстве? Никакой спешки, никакого давления
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал ностальгический пост на своей странице в социальных сетях, в котором вспомнил о беззаботном детстве.

«Помните летние вечера в детстве? Никакой спешки, никакого давления — просто жизнь», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Циципас впервые с августа 2018 года покинет топ-20 рейтинга ATP. Он опустится минимум на 25-е место. 28 мая 20-я ракетка мира Циципас неожиданно проиграл во втором круге «Ролан Гаррос» – 2025 итальянцу Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 4:6.

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