Кори Гауфф повторила достижение Мартины Хингис, одержав 25-ю победу на «Ролан Гаррос»

21-летняя вторая ракетка мира американка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой, одержавшей 25 побед на «Ролан Гаррос», со времён пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Мартины Хингис (1995-2000). Сегодня, 4 июня, в рамках 1/4 финала Открытого чемпионата Франции Гауфф одержала волевую победу над Киз. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции 21-летняя Гауфф поборется с победительницей пары Мирра Андреева (Россия) — Лоис Буассон (Франция).

Гауфф — победительница Открытого чемпионата США 2023 года. В 2022 году американка в финале «Ролан Гаррос» уступила Иге Швёнтек из Польши.