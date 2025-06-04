Андреева — Буассон: Мирра на тай-брейке проиграла первый сет в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В эти минуты в четвертьфинале играют шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева и представительница Франции Лоис Буассон, занимающая 361-ю строчку мирового рейтинга WTA. Буассон одержала победу на тай-брейке в первом сете со счётом 7:6 (8:6) за 1 час 21 минуту. Француженка отыгралась со счёта 3:5. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

18-летняя Андреева и 22-летняя Буассон ранее не играли на уровне WTA-тура, четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 — их первая очная встреча. Победительница пары сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Франции против американки Кори Гауфф.

«Ролан Гаррос» завершится 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.