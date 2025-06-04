«Сегодня по расписанию шоппинг». Потапова поделилась, как проводит время после «РГ»

24-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как проводит время после завершения выступления на Открытом чемпионате Франции — 2025, опубликовав кадры из Нидерландов.

«Сегодня по расписанию шоппинг», — написала Потапова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Потапова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче второго круга она в двух сетах проиграла 81-му номеру мирового рейтинга украинке Юлии Стародубцевой. Встреча завершилась со счётом 6:7, 2:6.

Следующий турнир, в котором Потапова примет участие, пройдёт с 9 по 15 июня в Хертогенбосхе в Нидерландах.