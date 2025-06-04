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Тренер Алькараса рассказал, что изменилось в игре испанского теннисиста в текущем сезоне

Тренер Алькараса рассказал, что изменилось в игре испанского теннисиста в текущем сезоне
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Испанец Хуан-Карлос Ферреро, тренер четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса, высказался о прогрессе своего подопечного.

«Он взрослеет с каждым годом, это жизнь. В некоторых моментах он по-другому реагирует на неприятности. Раньше он был более эмоциональным. Сейчас он всё ещё проявляет эмоции в некоторых моментах на корте, как и любой другой игрок. Но он теннисист с невиданным потенциалом», — приводит слова Ферреро L'Espagnol.

Напомним, Алькарас продолжает защищать титул чемпиона Открытого чемпионата Франции. В полуфинале турнира он сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.

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