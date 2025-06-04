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Кафельников высоко оценил один из игровых элементов Буассон в матче с Миррой Андреевой

Кафельников высоко оценил один из игровых элементов Буассон в матче с Миррой Андреевой
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил игровой элемент представительницы Франции Лоис Буассон, занимающей 361-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

«У Лоис Буассон очень хороший форхенд на грунтовом корте! Не уверен, что он будет столь же эффективен на быстрой поверхности, но тем не менее», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

В Париже (Франция) продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В эти минуты в четвертьфинале играют Лоис Буассон и шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Буассон одержала победу на тай-брейке в первом сете со счётом 7:6 (8:6) за 1 час 21 минуту.

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