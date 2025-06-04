Кафельников высоко оценил один из игровых элементов Буассон в матче с Миррой Андреевой
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил игровой элемент представительницы Франции Лоис Буассон, занимающей 361-ю строчку мирового рейтинга WTA.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
361
Лоис Буассон
Л. Буассон
«У Лоис Буассон очень хороший форхенд на грунтовом корте! Не уверен, что он будет столь же эффективен на быстрой поверхности, но тем не менее», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.
В Париже (Франция) продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В эти минуты в четвертьфинале играют Лоис Буассон и шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Буассон одержала победу на тай-брейке в первом сете со счётом 7:6 (8:6) за 1 час 21 минуту.
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