Кафельников высоко оценил один из игровых элементов Буассон в матче с Миррой Андреевой

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил игровой элемент представительницы Франции Лоис Буассон, занимающей 361-ю строчку мирового рейтинга WTA.

«У Лоис Буассон очень хороший форхенд на грунтовом корте! Не уверен, что он будет столь же эффективен на быстрой поверхности, но тем не менее», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

В Париже (Франция) продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В эти минуты в четвертьфинале играют Лоис Буассон и шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Буассон одержала победу на тай-брейке в первом сете со счётом 7:6 (8:6) за 1 час 21 минуту.