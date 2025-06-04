«У меня нет слов». Португальский журналист — об игре Буассон в матче с Миррой Андреевой

Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на яркую игру представительницы Франции Лоис Буассон, занимающей 361-ю строчку мирового рейтинга WTA, в матче с россиянкой Миррой Андреевой. Теннисистки встречаются в матче за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025.

«Буассон. У меня больше нет слов», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Буассон одержала победу на тай-брейке в первом сете со счётом 7:6 (8:6) за 1 час 21 минуту. Француженка отыгралась со счёта 3:5. 18-летняя Андреева и 22-летняя Буассон ранее не играли на уровне WTA-тура, четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 — их первая очная встреча.