«Готовится сенсация». Пресс-служба «РГ» — о победе Буассон над Андреевой в первом сете

Пресс-служба «Ролан Гаррос» отреагировала на неожиданную победу представительницы Франции Лоис Буассон, занимающей 361-ю строчку мирового рейтинга WTA, в первом сете матча с россиянкой Миррой Андреевой. Теннисистки встречаются в поединке за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025. Первый сет завершился со счётом 7:6 в пользу Лоис.

«Готовится сенсация», — заявила пресс-служба «Ролан Гаррос».

В первом сете француженка отыгралась со счёта 3:5. 18-летняя Андреева и 22-летняя Буассон ранее не играли на уровне WTA-тура, четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 — их первая очная встреча. Победительница пары сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Франции против американки Кори Гауфф.