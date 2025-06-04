«Готовится сенсация». Пресс-служба «РГ» — о победе Буассон над Андреевой в первом сете
Поделиться
Пресс-служба «Ролан Гаррос» отреагировала на неожиданную победу представительницы Франции Лоис Буассон, занимающей 361-ю строчку мирового рейтинга WTA, в первом сете матча с россиянкой Миррой Андреевой. Теннисистки встречаются в поединке за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025. Первый сет завершился со счётом 7:6 в пользу Лоис.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
361
Лоис Буассон
Л. Буассон
«Готовится сенсация», — заявила пресс-служба «Ролан Гаррос».
В первом сете француженка отыгралась со счёта 3:5. 18-летняя Андреева и 22-летняя Буассон ранее не играли на уровне WTA-тура, четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 — их первая очная встреча. Победительница пары сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Франции против американки Кори Гауфф.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июня 2025
-
17:45
-
17:37
-
17:35
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:10
-
17:06
-
16:59
-
16:54
-
16:50
-
16:46
-
16:33
-
16:28
-
16:19
-
16:05
-
15:57
-
15:32
-
14:50
-
14:40
-
14:32
-
14:22
-
13:57
-
13:42
-
12:48
-
12:31
-
11:57
-
11:43
-
11:11
-
10:55
-
10:48
-
10:41
-
10:20
-
10:00
-
09:40