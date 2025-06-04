Турсунов — о шутке Джоковича над Зверевым: Новак начал психологическую деморализацию

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов отреагировал на шутку серба Новака Джоковича в сторону своего соперника по четвертьфиналу «Ролан Гаррос» — Александра Зверева. Джокович шутливо прокомментировал публикацию Зверева с трофеем Лиги чемпионов. Кубок был представлен во время матча Джоковича.

«Скажи правду. Ты был там, потому что шпионил за моей игрой. Увидеть трофей было просто предлогом», — написал Джокович в комментариях под публикацией Зверева.

«Новак уже вчера начал психологическую деморализацию. Как думаете, поможет?» — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.