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Андреева получила предупреждение в игре с Буассон на «РГ» за то, что выбила мяч на трибуны

Андреева получила предупреждение в игре с Буассон на «РГ» за то, что выбила мяч на трибуны
Аудио-версия:
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Российская теннисистка Мирра Андреева получила предупреждение от судьи во втором сете четвертьфинальной игры «Ролан Гаррос» — 2025 против француженки Лоис Буассон. Андреева проиграла первый сет на тай-брейке со счётом 6:7 (6:8). Во втором сете при счёте 3:3 в одном из розыгрышей Андреева допустила ошибку, после чего выбила мяч ракеткой на трибуны. Россиянка получила предупреждение. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

18-летняя Андреева и 22-летняя Буассон ранее не играли на уровне WTA-тура, четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 — их первая очная встреча. Победительница пары сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Франции против американки Кори Гауфф.

«Ролан Гаррос» завершится 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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