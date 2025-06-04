Андреева получила предупреждение в игре с Буассон на «РГ» за то, что выбила мяч на трибуны

Российская теннисистка Мирра Андреева получила предупреждение от судьи во втором сете четвертьфинальной игры «Ролан Гаррос» — 2025 против француженки Лоис Буассон. Андреева проиграла первый сет на тай-брейке со счётом 6:7 (6:8). Во втором сете при счёте 3:3 в одном из розыгрышей Андреева допустила ошибку, после чего выбила мяч ракеткой на трибуны. Россиянка получила предупреждение. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

18-летняя Андреева и 22-летняя Буассон ранее не играли на уровне WTA-тура, четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 — их первая очная встреча. Победительница пары сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Франции против американки Кори Гауфф.

«Ролан Гаррос» завершится 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.