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Мирра Андреева — Лоис Буассон, результат матча 4 июня 2025, счет 0:2, 1/4 финала Ролан Гаррос

Мирра Андреева проиграла 361-й ракетке мира Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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Завершился четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и Лоис Буассон из Франции, занимающей 361-ю строчку рейтинга WTA. Игра закончилась победой Буассон в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. Буассон выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Андреева один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции 22-летняя Буассон поборется со второй ракеткой мира Кори Гауфф из США.

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