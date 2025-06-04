Мирра Андреева проиграла 361-й ракетке мира Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Завершился четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и Лоис Буассон из Франции, занимающей 361-ю строчку рейтинга WTA. Игра закончилась победой Буассон в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. Буассон выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Андреева один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции 22-летняя Буассон поборется со второй ракеткой мира Кори Гауфф из США.