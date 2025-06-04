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361-я ракетка мира Буассон поднимется на 292-е место и войдёт в топ-70 мирового рейтинга

361-я ракетка мира Буассон поднимется на 292-е место и войдёт в топ-70 мирового рейтинга
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361-я ракетка мира француженка Лоис Буассон поднимется в топ-70 мирового рейтинга после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025. В матче 1/4 финала она обыграла шестую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву. Игра закончилась победой Буассон в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

На «РГ»-2025 Лоис Буассон выступает благодаря уайлд-кард, который ей дали организаторы турнира. Теннисистке 22 года.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции 22-летняя Буассон поборется со второй ракеткой мира Кори Гауфф из США.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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