361-я ракетка мира Буассон поднимется на 292-е место и войдёт в топ-70 мирового рейтинга

361-я ракетка мира француженка Лоис Буассон поднимется в топ-70 мирового рейтинга после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025. В матче 1/4 финала она обыграла шестую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву. Игра закончилась победой Буассон в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:3.

На «РГ»-2025 Лоис Буассон выступает благодаря уайлд-кард, который ей дали организаторы турнира. Теннисистке 22 года.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции 22-летняя Буассон поборется со второй ракеткой мира Кори Гауфф из США.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.