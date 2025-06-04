Веснина прокомментировала поражение Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила выступление россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Она проиграла француженке Лоис Буассон со счётом 6:7 (6:8), 3:6.
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«Француженка невероятно сильна и мощна физически. Я думала, что ей не будет хватать физики в розыгрышах с Миррой. Но она преуспевала в этом. Обидный первый сет. Он просто не сложился у Мирры. Она здорово разыгрывала очко, а француженка неожиданно достала и кинула свечку. У соперницы многое залетало. Понятно, что все были за неё.
Буассон была вдохновлённой. Мирре было сложно с этим справиться. Жаль, что не получилось, но это опыт. Бывают такие матчи, когда есть давление. Француженке же нечего было терять. Буассон показала уровень игрока топ-10», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 4 июня 2025
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