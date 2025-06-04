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Веснина прокомментировала поражение Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Веснина прокомментировала поражение Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила выступление россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Она проиграла француженке Лоис Буассон со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

«Француженка невероятно сильна и мощна физически. Я думала, что ей не будет хватать физики в розыгрышах с Миррой. Но она преуспевала в этом. Обидный первый сет. Он просто не сложился у Мирры. Она здорово разыгрывала очко, а француженка неожиданно достала и кинула свечку. У соперницы многое залетало. Понятно, что все были за неё.

Буассон была вдохновлённой. Мирре было сложно с этим справиться. Жаль, что не получилось, но это опыт. Бывают такие матчи, когда есть давление. Француженке же нечего было терять. Буассон показала уровень игрока топ-10», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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