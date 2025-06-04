Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мирра сама виновата в произошедшем». Кафельников — о вылете Андреевой в 1/4 финала «РГ»

«Мирра сама виновата в произошедшем». Кафельников — о вылете Андреевой в 1/4 финала «РГ»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Она сенсационно проиграла француженке Лоис Буассон (6:7, 3:6).

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

«По тому, как играет француженка, для меня абсолютно неудивительно, что такой результат. Понятно, что это не 361-я ракета мира. Очень хорошо играет на грунте, феноменальный удар справа. Я посмотрел впервые игру Буассон — меня очень впечатлила её игра. Хотелось бы, чтобы Мирра выиграла. Но для женского тенниса в целом и самого «Ролан Гаррос» неплохо, что француженка вышла в полуфинал. Есть сожаление, но для всего женского тенниса это относительно неплохо.

Обидно за Мирру. Были все шансы. Честно говоря, я затрудняюсь ответить, что произошло с середины первого сета. Мирра держала соперницу в своих руках, но потом отдала несколько невынужденных геймов — француженка поверила, что она может играть. Поначалу такого ощущения у неё не было. Мирра сама виновата в произошедшем. Конечно, это опыт. На таких матчах учатся. Может, для её будущего хорошо, что такой матч приключился», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Синнер и Бублик бьются за 1/2 финала «РГ»! А Мирра проиграла, ещё выступит Джокович. LIVE!
Live
Синнер и Бублик бьются за 1/2 финала «РГ»! А Мирра проиграла, ещё выступит Джокович. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android