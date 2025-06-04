Определились полуфинальные пары женского «Ролан Гаррос» — 2025

На Открытом чемпионате Франции — 2025 завершились четвертьфинальные матчи в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами стадии 1/2 финала «Ролан Гаррос».

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. Полуфинальные пары:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ига Швёнтек (Польша, 5).

Лоис Буассон (Франция, WC) — Кори Гауфф (США, 2).

Отметим, что в четвертьфинале турнира была одна россиянка — 18-летняя Мирра Андреева. Она потерпела сенсационное поражение от Лоис Буассон (6:7, 3:6).

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Жасмин Паолини из Италии.