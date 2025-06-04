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Селиваненко высказался о поражении Андреевой от Буассон на «Ролан Гаррос»

Селиваненко высказался о поражении Андреевой от Буассон на «Ролан Гаррос»
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко поделился мнением о четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 между россиянкой Миррой Андреевой и француженкой Лоис Буассон. Андреева уступила со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

«Вряд ли кто-нибудь ещё неделю назад мог предположить, что Луис Буассон сможет совершить такой стремительный прорыв и обыграть подряд сразу столько намного выше стоящих в классификации соперниц. Тем и прекрасен теннис, что в нём всегда есть место таким историям», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Лоис Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая была сильнее своей соотечественницы Мэдисон Киз (6:7 (6:8), 6:4, 6:1).

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