Селиваненко высказался о поражении Андреевой от Буассон на «Ролан Гаррос»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко поделился мнением о четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 между россиянкой Миррой Андреевой и француженкой Лоис Буассон. Андреева уступила со счётом 6:7 (6:8), 3:6.
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«Вряд ли кто-нибудь ещё неделю назад мог предположить, что Луис Буассон сможет совершить такой стремительный прорыв и обыграть подряд сразу столько намного выше стоящих в классификации соперниц. Тем и прекрасен теннис, что в нём всегда есть место таким историям», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Лоис Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая была сильнее своей соотечественницы Мэдисон Киз (6:7 (6:8), 6:4, 6:1).
- 4 июня 2025
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