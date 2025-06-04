Вихлянцева объяснила причину поражения Андреевой от Буассон в 1/4 «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала поражение россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Она сенсационно проиграла француженке Лоис Буассон (6:7, 3:6).
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«Для меня поражение Андреевой от Буассон — сенсация. Практически все настроились на полуфинал Мирры с Гауфф. Но возраст и поддержка французских болельщиков сыграли свою роль. В первом сете они мешали Андреевой, и Мирра из-за этого жаловалась судье. Уже во втором сете Мирра собралась и играла очень грамотно. Но спичка может загореться в любой момент. После пары криков зрителей Андреевой не удавалось сдерживать эмоции, поэтому пошли ошибки и спад. К сожалению, Мирра покинула одиночный разряд «Ролан Гаррос».
При этом у Андреевой есть шансы перефокусироваться на парный разряд. Огромный плюс, что Диана Шнайдер раньше покинула турнир в одиночке и может взять на себя роль более восстановленного игрока и повести за собой вперёд. Будет очень приятно, если Мирра сможет забыть поражение от Буассон победой над Эррани и Паолини. У Андреевой есть полтора дня, чтобы всё забыть и восстановиться. С итальянскими болельщиками Мирре будет попроще», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 4 июня 2025
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