Лоис Буассон стала автором уникального достижения на «Ролан Гаррос»
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361-я ракетка мира француженка Лоис Буассон стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось выйти в полуфинал «Ролан Гаррос», пройдя в основную сетку одиночного турнира, получив уайлд-кард, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Лоис Буассон обыграла шестую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву со счётом 7:6 (8:6), 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
361
Лоис Буассон
Л. Буассон
В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Лоис Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая была сильнее своей соотечественницы Мэдисон Киз (6:7 (6:8), 6:4, 6:1).
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.
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