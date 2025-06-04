Лоис Буассон стала автором уникального достижения на «Ролан Гаррос»

361-я ракетка мира француженка Лоис Буассон стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось выйти в полуфинал «Ролан Гаррос», пройдя в основную сетку одиночного турнира, получив уайлд-кард, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Лоис Буассон обыграла шестую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Лоис Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая была сильнее своей соотечественницы Мэдисон Киз (6:7 (6:8), 6:4, 6:1).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.