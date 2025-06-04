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Стали известны подробности разговора Мирры Андреевой с судьёй по ходу 1/4 финала «РГ»

Стали известны подробности разговора Мирры Андреевой с судьёй по ходу 1/4 финала «РГ»
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вступила в диалог с судьёй по ходу матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции с француженкой Лоис Буассон.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

Во втором сете при счёте 3:3 40:0 на подаче Буассон француженка остановила розыгрыш, посчитав, что удар Андреевой не попал в корт. Судья спустилась с вышки, проверила отметку и зафиксировала аут. Андреева расстроилась и начала спорить с судьёй.

Фото: Кадр из трансляции

Судья: Она подняла палец, остановила розыгрыш, поэтому я спустилась.

Андреева: Да, но мяч коснулся линии.

Судья: Нет, аут по длине.

Французская публика начала свистеть в сторону 18-летней Андреевой. В итоге Мирра потерпела поражение в матче со счётом 6:7, 3:6.

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