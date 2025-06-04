Стали известны подробности разговора Мирры Андреевой с судьёй по ходу 1/4 финала «РГ»

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вступила в диалог с судьёй по ходу матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции с француженкой Лоис Буассон.

Во втором сете при счёте 3:3 40:0 на подаче Буассон француженка остановила розыгрыш, посчитав, что удар Андреевой не попал в корт. Судья спустилась с вышки, проверила отметку и зафиксировала аут. Андреева расстроилась и начала спорить с судьёй.

Фото: Кадр из трансляции

Судья: Она подняла палец, остановила розыгрыш, поэтому я спустилась.

Андреева: Да, но мяч коснулся линии.

Судья: Нет, аут по длине.

Французская публика начала свистеть в сторону 18-летней Андреевой. В итоге Мирра потерпела поражение в матче со счётом 6:7, 3:6.