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«Есть некоторое разочарование». Ольховский — о вылете Андреевой в четвертьфинале «РГ»

«Есть некоторое разочарование». Ольховский — о вылете Андреевой в четвертьфинале «РГ»
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Бывший советский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Она сенсационно проиграла француженке Лоис Буассон (6:7, 3:6).

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

«Совершенно удивительный результат. Есть некоторое разочарование. В ответственные моменты не хватило той игры, которую мы ожидали от Мирры. Не хватило остроты. Она начинала осторожничать, тем самым давая Буассон возможности. Я выделял у Мирры достаточно и быструю, уверенную в решающие моменты игру. Сегодня немного не получилось.

В первом сете вела 5:3. Дальше при 6:5 дала две совершенно непонятные двойные ошибки. Это необъяснимо для меня. Может, где-то перегорела и уже внутри себя обыграла соперницу. Может, не ожидала такого сопротивления. Но результат есть результат. Надо отдать должное Буассон — очень хорошо провела весь матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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