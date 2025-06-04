«Есть некоторое разочарование». Ольховский — о вылете Андреевой в четвертьфинале «РГ»

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Она сенсационно проиграла француженке Лоис Буассон (6:7, 3:6).

«Совершенно удивительный результат. Есть некоторое разочарование. В ответственные моменты не хватило той игры, которую мы ожидали от Мирры. Не хватило остроты. Она начинала осторожничать, тем самым давая Буассон возможности. Я выделял у Мирры достаточно и быструю, уверенную в решающие моменты игру. Сегодня немного не получилось.

В первом сете вела 5:3. Дальше при 6:5 дала две совершенно непонятные двойные ошибки. Это необъяснимо для меня. Может, где-то перегорела и уже внутри себя обыграла соперницу. Может, не ожидала такого сопротивления. Но результат есть результат. Надо отдать должное Буассон — очень хорошо провела весь матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.