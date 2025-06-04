Лоис Бауссон стала самой молодой француженкой, пробившейся в 1/2 финала ТБШ с 1999 года

361-я ракетка мира француженка Лоис Буассон стала самой молодой французской теннисисткой с 1999 года, которой удалось выйти в полуфинал турнира «Большого шлема», сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Бауссон обыграла шестую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву 7:6 (8:6), 6:3.

Лоис Бауссон вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 в возрасте 22 лет и 9 дней. Самой молодой французской теннисисткой, выходившей в полуфинал на турнирах серии «Большого шлема», является бывшая первая ракетка мира Амели Моресмо. Она выходила в полуфинал Уимблдона в 1999 году в возрасте 20 лет.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Лоис Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая была сильнее своей соотечественницы Мэдисон Киз (6:7 (6:8), 6:4, 6:1).