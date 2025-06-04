Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Александр Бублик: итальянец со счётом 6:1 взял первый сет 1/4 финала «РГ»

Янник Синнер — Александр Бублик: итальянец со счётом 6:1 взял первый сет 1/4 финала «РГ»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В эти минуты проходит матч первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и представителя Казахстана, занимающего 62-ю строчку мирового рейтинга АТР, Александра Бублика.

Первый сет остался за итальянцем со счётом 6:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 17:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
1 		5 0
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Синнера. Он выиграл на харде в Дубае-2021 и в Майами-2021, а также на траве в Хертогенбосхе-2023, после чего отказался от продолжения борьбы в Галле-2023 (трава), уступая со счётом 5:7, 0:2.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева.

Материалы по теме
Синнер с «баранкой» победил Бублика в битве за 1/2 финала «РГ»! А Мирра проиграла. LIVE!
Live
Синнер с «баранкой» победил Бублика в битве за 1/2 финала «РГ»! А Мирра проиграла. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android