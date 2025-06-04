Мирра Андреева обняла Буассон после поражения от неё в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева тепло обняла француженку Лоис Буассон после очного матча в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2025. 18-летняя россиянка сенсационно проиграла 361-му номеру рейтинга WTA со счётом 6:7 (6:8), 3:6.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
361
Лоис Буассон
Л. Буассон
Отметим, что в первом сете у Мирры Андреевой было два сетбола. Во второй партии россиянка вела с брейком 3:0, но проиграла все оставшиеся шесть геймов матча. По ходу встречи россиянка получала предупреждение за то, что выбила мяч на трибуны.
Фото: Кадр из трансляции
За выход в финал Открытого чемпионата Франции 22-летняя Лоис Буассон поборется со второй ракеткой мира Кори Гауфф из США.
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