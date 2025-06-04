Мирра Андреева обняла Буассон после поражения от неё в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева тепло обняла француженку Лоис Буассон после очного матча в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2025. 18-летняя россиянка сенсационно проиграла 361-му номеру рейтинга WTA со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

Отметим, что в первом сете у Мирры Андреевой было два сетбола. Во второй партии россиянка вела с брейком 3:0, но проиграла все оставшиеся шесть геймов матча. По ходу встречи россиянка получала предупреждение за то, что выбила мяч на трибуны.

Фото: Кадр из трансляции

За выход в финал Открытого чемпионата Франции 22-летняя Лоис Буассон поборется со второй ракеткой мира Кори Гауфф из США.