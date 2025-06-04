Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Чувствовал, что выбиваюсь из ритма». Янник Синнер — об изменениях в игре на приёме подачи

«Чувствовал, что выбиваюсь из ритма». Янник Синнер — об изменениях в игре на приёме подачи
Комментарии

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, что он и его команда изменили в игре на приёме подачи соперника для того, чтобы добиться лучшего результата на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Мы изменили её до начала турнира. Иногда я чувствовал, что немного выбиваюсь из ритма, а эта новая позиция даёт мне чуть больше ритма. Особенно при приёме первой подачи, которая часто очень быстрая, я стараюсь чуть больше «заблокировать» мяч.

На второй подаче я стараюсь варьировать — иногда стою чуть ближе, иногда чуть дальше. Это очень тактический спорт, мы постоянно пытаемся совершенствоваться», – приводит слова Синнера в своём аккаунте в социальной сети Х итальянский журналист Джованни Пелазо.

Материалы по теме
«Он Человек-паук». Виландер восхитился игрой Синнера на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android