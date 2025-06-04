«Чувствовал, что выбиваюсь из ритма». Янник Синнер — об изменениях в игре на приёме подачи

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, что он и его команда изменили в игре на приёме подачи соперника для того, чтобы добиться лучшего результата на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Мы изменили её до начала турнира. Иногда я чувствовал, что немного выбиваюсь из ритма, а эта новая позиция даёт мне чуть больше ритма. Особенно при приёме первой подачи, которая часто очень быстрая, я стараюсь чуть больше «заблокировать» мяч.

На второй подаче я стараюсь варьировать — иногда стою чуть ближе, иногда чуть дальше. Это очень тактический спорт, мы постоянно пытаемся совершенствоваться», – приводит слова Синнера в своём аккаунте в социальной сети Х итальянский журналист Джованни Пелазо.