Мирра Андреева в слезах покинула корт после сенсационного поражения на «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать эмоций после поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2025. 18-летняя россиянка проиграла француженке Лоис Буассон, занимающей 361-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

Камеры запечатлели слёзы Андреевой, когда она покидала корт. На протяжении всего матча трибуны активно болели за местную теннисистку, иногда мешая россиянке подавать.

Отметим, что в первом сете у Мирры Андреевой было два сетбола. Во второй партии россиянка вела с брейком со счётом 3:0, но проиграла все оставшиеся шесть геймов матча.