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Мирра Андреева в слезах покинула корт после сенсационного поражения на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева в слезах покинула корт после сенсационного поражения на «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать эмоций после поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2025. 18-летняя россиянка проиграла француженке Лоис Буассон, занимающей 361-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

Камеры запечатлели слёзы Андреевой, когда она покидала корт. На протяжении всего матча трибуны активно болели за местную теннисистку, иногда мешая россиянке подавать.

Отметим, что в первом сете у Мирры Андреевой было два сетбола. Во второй партии россиянка вела с брейком со счётом 3:0, но проиграла все оставшиеся шесть геймов матча.

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