«Нашла способ спровоцировать её на ошибки». Гауфф — о победе над Киз в 1/4 финала «РГ»

Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, за счёт чего ей удалось одержать победу в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 над соотечественницей Мэдисон Киз (6:7 (6:8), 6:4, 6:1).
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«В начале матча я не чувствовала мяч, поэтому изменила натяжение струн у ракетки. С того момента моя игра улучшилась, и ментально я почувствовала себя спокойнее. Я чётко понимаю, насколько важно для моей игры быть агрессивной — даже если совершаю ошибки. На этом турнире у меня хуже идут подачи, так что нужно продолжать работать. Главное, что я была сильна ментально и нашла способ спровоцировать её на ошибки и закончить матч с гораздо лучшими ощущениями от всех своих ударов», – сказала Гауфф на пресс-конференции после матча.
В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Каори Гауфф сыграет с француженкой Лоис Буассон, которая была сильнее россиянки Мирры Андреевой (7:6 (8:6), 6:3).
- 4 июня 2025
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