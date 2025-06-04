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«Нашла способ спровоцировать её на ошибки». Гауфф — о победе над Киз в 1/4 финала «РГ»

«Нашла способ спровоцировать её на ошибки». Гауфф — о победе над Киз в 1/4 финала «РГ»
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Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, за счёт чего ей удалось одержать победу в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 над соотечественницей Мэдисон Киз (6:7 (6:8), 6:4, 6:1).

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 12:10 МСК
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 1
6 6 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«В начале матча я не чувствовала мяч, поэтому изменила натяжение струн у ракетки. С того момента моя игра улучшилась, и ментально я почувствовала себя спокойнее. Я чётко понимаю, насколько важно для моей игры быть агрессивной — даже если совершаю ошибки. На этом турнире у меня хуже идут подачи, так что нужно продолжать работать. Главное, что я была сильна ментально и нашла способ спровоцировать её на ошибки и закончить матч с гораздо лучшими ощущениями от всех своих ударов», – сказала Гауфф на пресс-конференции после матча.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Каори Гауфф сыграет с француженкой Лоис Буассон, которая была сильнее россиянки Мирры Андреевой (7:6 (8:6), 6:3).

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