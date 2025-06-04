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Ренне Стаббс считает, что Мирру Андрееву засудили по ходу четвертьфинала «Ролан Гаррос»

Ренне Стаббс считает, что Мирру Андрееву засудили по ходу четвертьфинала «Ролан Гаррос»
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Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс считает, что судья приняла неверное решение по ходу матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» между россиянкой Миррой Андреевой и француженкой Лоис Буассон.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

Во втором сете при счёте 3:3 0:30 на подаче Андреевой француженка остановила розыгрыш, посчитав, что удар Мирры не попал в корт. Судья спустилась с вышки, проверила отметку и зафиксировала аут.

«При счёте 3:3 0:30 Андрееву засудили. Ясно видно, как мяч на грунт сошёл с линии после удара. Мирра сказала судье: «Грунт слетел с линии», и она была права. Там был ещё один след от мяча, и это именно по нему определили аут. Когда уже у нас будет электронная система судейства!» — написала Стаббс на личной странице в соцсетях.

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