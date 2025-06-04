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Кори Гауфф: чем сложнее ситуация, тем больше шансов, что покажу лучшую игру

Кори Гауфф: чем сложнее ситуация, тем больше шансов, что покажу лучшую игру
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Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф высказалась о бойцовских качествах своего характера.

«Я очень горжусь своей способностью бороться на корте. Чувствую, что, чем сложнее ситуация, в которой я оказываюсь, тем больше шансов, что я покажу свою лучшую игру. Я обожаю побеждать, я очень конкурентный человек во всех сферах жизни. Моя философия — если я выкладываюсь на корте до конца и проигрываю, то такое поражение будет болеть гораздо меньше, чем если бы я не отдала всего, и тогда бы пожалела, а сожаления для теннисиста — самое худшее», — сказала Гауфф на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Ранее Кори Гауфф вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв в 1/4 финала соотечественницу Мэдисон Киз (6:7 (6:8), 6:4, 6:1). В полуфинале турнира она сыграет с француженкой Лоис Буассон.

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