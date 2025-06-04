Янник Синнер — Александр Бублик: итальянец выиграл второй сет в четвертьфинале «РГ»

Сегодня, 4 июня, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В эти минуты проходит матч первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и представителя Казахстана, занимающего 62-ю строчку мирового рейтинга АТР, Александра Бублика.
Второй сет остался за итальянцем со счётом 7:5, первый также выиграл Синнер — 6:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Синнера. Он выиграл на харде в Дубае-2021 и в Майами-2021, а также на траве в Хертогенбосхе-2023, после чего отказался от продолжения борьбы в Галле-2023 (трава), уступая со счётом 5:7, 0:2.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева.
- 4 июня 2025
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